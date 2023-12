O Ministério da Cultura está obsoleto?

Há muito que o desajustamento entre a ação política do Ministério da Cultura (MC) e a realidade da cultura contemporânea é uma evidência. É talvez normal, a realidade corre mais depressa do que as instituições. Mas, com a entrada em cena e em força da Inteligência Artificial Generativa (IA), esse desajustamento é agora brutal e coloca em risco a sobrevivência da nossa cultura.