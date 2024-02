MP: Incompetência ou mera arrogância?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em bom rigor, esta semana queria ter utilizado o espaço que o Negócios honrosamente me proporciona para fazer a justa homenagem a André Jordan, a tudo o que fez pela indústria do turismo português e, a partir desse agradecimento, refletir sobre a importância e desafios do setor para a próxima década.





...