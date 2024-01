Um programa nuclear europeu

As grandes preocupações, no futuro próximo, concentrar-se-ão na utilização do solo e da água do planeta. Os ambientalistas sérios, não envolvidos em interesses económicos ou políticos, não tardarão a tentar impedir a ocupação dos solos, em grandes extensões, por painéis fotovoltaicos, e dos mares, junto à costa, por eólicas, em plataformas flutuantes.