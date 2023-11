Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

Levantai as fímbrias de vossos mantos, senhoras, que vamos atravessar o inferno

Jack Kerouac



A crise

Na sexta-feira da semana passada, o semanário Nascer do SOL tinha como chamada principal de capa esta afirmação do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo: "A corrupçã...