Back to basics

"A política é a arte de evitar que as pessoas participem em questões que as preocupam"

Paul Valéry



A natureza humana

Há quem no Governo lamente aquilo a que chamam "a cultura de suspeição generalizada" sobre os políticos. O que eu acho extraordinário é que lamentem o clima,...