Back to basics

O mundo é mais governado em função das aparências do que da realidade.

Daniel Webster



Como há-de a economia crescer?

Repetidamente temos notícia de que a execução dos apoios previstos numa variedade de fundos fica muito aquém do desejado. E repetidamente ouvimos candidatos a financiamentos ...