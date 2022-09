Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

Querem a democracia? Ocupem-se da justiça!

António Barreto



Desencontros governamentais

Nos últimos dias houve duas crises, mais duas, no Governo. Uma foi ética e envolveu a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa - mas, acima de tudo, envolveu uma deputada do PS, Isabel Guerreiro, que propôs ...