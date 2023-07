Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

"Eis ao que leva o intervencionismo do Estado. O povo converte-se em carne e massa que alimenta o simples artefacto que é o Estado"

Ortega Y Gasset



Equívocos democráticos

A autora do relatório da comissão parlamentar de inquérito à TAP, a deputada do PS Ana Paula Bernardo, é uma sé...