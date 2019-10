Lições do Brexits

Back to basics

• Foi desmantelada uma rede que furtava retroescavadoras em França sob encomenda de empresas portuguesas que usam esse equipamento • no ano passado, em Portugal, registaram-se 3.700 mortes devido às baixas temperaturas, mas não se conhece o número de pessoas em Portugal em pobreza energética sem possibilidade de aquecer as suas casas o endividamento da economia portuguesa subiu para 724 mil milhões de euros em Agosto, depois de ter estado dois meses a descer • mais de 30 organismos públicos foram vítimas de ataques de "hackers" durante este ano a poluição no Rio Douro está acima do limite há mais de 30 anos segundo a Universidade Nova, na zona da Grande Lisboa, adquirir habitação leva 58% do rendimento das famílias Portugal é o terceiro país europeu com menos crianças e jovens até aos 15 anos • segundo a agência de rating Moody’s, num total de 12 países europeus analisados, Portugal está entre os cinco que enfrentarão maiores dificuldades de crescimento económico decorrentes do envelhecimento da população a maioria dos secretários de Estado do novo Governo • não tem qualquer experiência no sector privado da economia segundo • a Pordata, Lisboa, Albufeira e Porto são os três locais do país onde • se fazem, em média e por pessoa, mais compras por multibanco • a Comissão Europeia apontou duas falhas no plano orçamental português para 2020: deterioração no défice estrutural e subida da despesa pública acima do recomendado • a entidade reguladora do sector da saúde tem 30 fiscais para 30 mil unidades que deve fiscalizar.



Dixit

"Em vez de procurarem pessoas para os cargos, procuraram cargos para as pessoas."

Manuel Tiago, do PCP, sobre o novo Governo.



Ao ar livre e dentro de portas

Este é o fim-de-semana da Lisbon Week que, entre 26 e 3 de Outubro, se dedica a dar a conhecer os segredos da zona da Ajuda. Todas as informações podem ser seguidas em lisbonweek.com. Sábado é a inauguração com uma festa no Jardim Botânico da Ajuda, que inclui uma festa barroca e um sunset. Festas à parte, esta é a oportunidade de ver alguns segredos da zona, como a cúpula da Igreja da Memória e algumas zonas habitualmente não abertas ao público do Palácio da Ajuda, onde aliás decorre a exposição "Apocalipse", de Valentim Quaresma. Há também uma exposição baseada nas caras de moradores da Ajuda, mais 250 fotografias realizadas a outras tantas pessoas, e que estará visível ao ar livre a toda a gente numa instalação de arte urbana precisamente na Rua Professor Cid dos Santos. O outro destaque vai para o Imago Lisbon Photo Festival: decorre até 17 de Novembro e tem um conjunto de exposições que vale a pena descobrir, com destaque para "Construir Pontes", com fotografias de Augusto Brázio, Luísa Ferreira, Pedro Letria e São Trindade, que está no Museu da Água. Nas Carpintarias de São Lázaro está "Novas Visões na Fotografia Contemporânea", com imagens de Demetris Koilalous, Filippo Zambon, Jon Cazenave, Jonathan Llense, Katrien de Blauwer, Laurence Rasti, Liza Ambrossio, Malú Cabellos, Melanie Walker, Nydia Blas, Shen Chao-Liang, Virginie Rebetez: E, no Convento da Graça, está Master Show, de Pentti Sammallahti (na imagem). Todas as informações em imagolisboa.pt.



A importância da reinvenção

A Monocle está de novo a atravessar um bom momento. Criou no mês passado uma nova publicação,

um anuário, desta vez o "Entrepreneurs", uma evolução do programa que já existia na rádio online da revista. O novo anuário, que se junta ao "Forecast", a "The Escapist" e ao "Drinking And Dining Directory", é dedicado a quem procura inspiração e conselhos para dinamizar um negócio ou criar uma empresa.



A revista edita ainda uma série de guias de cidades (há um de Lisboa) e várias edições em formato jornal e mais uns quantos livros temáticos. Se conjugarmos estas publicações com os vídeos disponíveis no site - mini-documentários sobre uma série de assuntos - e com a rádio online, ficamos com uma ideia do que é uma empresa de média nascida na época digital e que a aproveita bem, mas que baseou o seu negócio (e reconhecimento e notoriedade) nas edições em papel e num modelo de conteúdos patrocinados que tem tido sucesso. Mas voltemos à edição de Novembro, já disponível.



O destaque da edição vai para o design - desde objectos a escritórios, passando, é claro, pela habitação. Mas há muito mais para ler. Nos negócios, a história de como a Levi’s se reinventou é deliciosa e não menos interessante é a forma como uma das maiores cadeias de livrarias do mundo, a norte-americana Barnes & Nobles, está a lutar pela existência com a ajuda de James Daunt, um inglês que, depois de ter criado a sua própria pequena livraria em Londres, obteve tanto êxito que foi chamado a recuperar a cadeia inglesa Waterstones e, agora, a salvar a Barnes & Nobles.



Outro artigo muito interessante é o que relata a criação de um hub de galerias de arte que levou algumas das mais prestigiadas de Paris a mudar do centro da cidade para Romainville, uma antiga área industrial agora em reconversão nos arredores da capital francesa. Aí conseguem mais espaço por menos preço, além de um conjunto de sinergias, como por exemplo na inauguração de exposições. Tudo isto estimulado por uma autarquia que considera que a presença destas galerias vai valorizar e reposicionar a área em reconversão, um pouco como há uns anos aconteceu em Berlim. Vale bem a pena este número da Monocle.



Belas canções

Ora aqui está o primeiro álbum dos Wilco desde 2016, "Ode To Joy", uma belíssima colecção de canções - simples, muitas com a guitarra acústica bem presente e ritmos marcados. Jeff Tweedy, o líder do grupo, aparece em grande forma depois de, nos últimos tempos, ter feito três discos a solo. Retoma aqui o prazer de trabalhar com a sua banda, que não sofre alterações desde há mais de uma década, e que tem uma história de quase 25 anos e 11 discos de estúdio gravados. O escritor George Saunders escreveu em tempos que Tweedy era um "grande poeta americano que misturava consolo com ironia". Entre as 11 faixas, destaque para canções como "Love Is Everywhere", "We Were Lucky", "Everyone Hides" ou "Hold Me Anyway". Na verdade, o disco desenrola-se em crescendo, começa por canções, digamos, mais austeras e vai abrindo aos poucos as portas de um universo de melodias descomplicadas, muitas influenciadas pela melhor tradição popular, que vem da folk. O mais engraçado é que, depois por incursões em zona do rock experimental e do pop, este "Ode To Joy" retoma sonoridades básicas e é um elogio da simplicidade. Destaque para o trabalho do baterista Glenn Kotche, o guitarrista Nels Cline e as palavras e voz de Tweedy. Edição Rough Trade, disponível no Spotify.



Arco da velha

Há oito mil pedidos de reforma pendentes na Caixa Geral de Aposentações, algumas em espera há mais de 300 dias.



Petiscos com coelho

Tenho na memória um coelho à caçador que se fazia em casa da minha avó e que era um petisco suculento. Sabe-se lá porquê, e com o andar dos anos, tornou-se mais difícil comer coelho - não aparecia nas ementas dos restaurantes nem nos supermercados. De há um ano a esta parte, no entanto, a coisa começou a mudar e está em curso uma campanha, apoiada pela União Europeia, que visa exactamente promover o consumo da carne de coelho, que faz parte das tradições de países como Portugal, Espanha, França e Itália, e que são os seus maiores consumidores e produtores - muitas vezes em criação doméstica. Segundo os nutricionistas, a carne de coelho é uma fonte de proteínas de alto valor biológico, é uma carne magra com uma quantidade de gordura total muito baixa e um teor de ácidos gordos e saturados baixo. Esta semana tive a sorte de estar numa degustação, dirigida pelo Chef Hélio Loureiro, na qual provei coelho cozinhado de duas formas invulgares: em rojões e em açorda. Confesso que ambos me surpreenderam - os rojões com maçã aos cubos e castanhas e a açorda, que me conquistou pelo sabor e leveza. Uma das outras propostas do Chef Loureiro era mais tradicional, uma empada de coelho, que estava verdadeiramente exemplar. Fiquei a saber que há muitas formas de preparar a carne de coelho para além do tradicional coelho frito e à caçador. Em carnedecoelhohoje.eu, pode encontrar várias boas receitas.