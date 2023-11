Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

"Tantos livros e tão pouco tempo"

Frank Zappa



Os votos perdidos

Temos eleições marcadas para 10 de março e nada da lei eleitoral foi alterado desde há décadas. 50 anos depois do 25 de Abril, os partidos do chamado arco da governação protegem-se mutuamente para manter um sistema que ...