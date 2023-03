Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Back to basics

Tenho a certeza de que existem demasiadas certezas no mundo

Michael Crichton



Vazio

Carlos Guimarães Pinto, fundador da Iniciativa Liberal e actualmente seu deputado, publicou no Twitter dados muito curiosos. Assim, o rendimento médio bruto em Portugal é de cerca de 20 mil euros por ano, o que significa um salá...