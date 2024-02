A força da evidência

Quando, de repente, tudo se estragou, sabe-se onde procurar a evidência do processo de degradação e o que se encontra é o efeito do partido único, que promete protecção e segurança aos seus militantes, mas não reconhece as virtudes da alternância e do pluralismo partidário, preferindo-lhes a obediência às redes dos interesses partidários.