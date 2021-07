Joaquim Aguiar 12 de Julho de 2021 às 18:46

O centro e as frentes

A dívida acumulada torna inviável a possibilidade de uma resposta com recursos nacionais, mas as frentes de esquerda e de direita recusam reconhecer que as memórias que têm dos anos 1970 já não têm qualquer interesse para o que se passa nos anos 2020.