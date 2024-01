A fé socialista é um mistério

O país que chega às eleições de dia 10 de março é um país difícil, com poucas perspetivas, resignado e com pouca ambição. Ligado à máquina dos fundos PRR de 2020/2023 e com previsões de desaceleração de crescimento. Um país com problemas, como reconheceu o PM no congresso do seu partido.