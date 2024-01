A decisão

O povo já deu muitas vezes provas de que é bem mais lúcido no seu juízo do que quem procura enganar nestas alturas eleitorais. É normal e desejável que haja compromissos – mais do que promessas. Mas para que sejam fiáveis e possam ser compreendidos e percecionados como tal pelas pessoas é evidente que devem ser escolhidas e apresentadas prioridades.