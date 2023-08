A emergência do alojamento estudantil

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na semana em que cerca de 50 mil alunos foram colocados no ensino superior, começa a dor de cabeça para muitas destas famílias na procura por um quarto para os jovens deslocados. Só neste ano letivo que passou, em Lisboa, eram mais de 40% os alunos deslocados. Desde o ano letivo anterior, o preço dos quartos e apartamentos destinados a estudantes subiu 10,5%, segundo o último relatório do Observatório do Alojamento Estudantil. Há casos,

...