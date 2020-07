Luís Marques Mendes 05 de julho de 2020 às 21:31

A culpa não é do Reino Unido. É de Portugal e do Governo português

As habituais notas da semana de Marques Mendes, no seu espaço de comentário na SIC. O comentador fala sobre o acordo na TAP, a nacionalização da Efacec, o Orçamento suplementar e a decisão do Reino Unido sobre os corredores aéreos, entre outros temas.