"CEO da TAP comporta-se como um pirómano para desviar as atenções dos prejuízos"

. Tudo graças a Marega, que teve uma coragem invulgar. Se tivesse ficado em campo, desvalorizando os insultos, tudo continuaria na mesma.. Ninguém foi punido. Ninguém foi afastado de sócio. Ninguém foi interditado de ir ao futebol., um adepto foi detido e expulso do jogo por insultos racistas dirigidos a um atleta. Lá fora, actua-se com rapidez. Cá dentro, esperemos que tudo não acabe em "".

Com excepção do Director Nacional da PSP e do Presidente do SCP, que me parecem firmem e determinados, tudo o resto me parece uma frouxidão:

. Acham que o futebol é um mundo à parte onde quase tudo é tolerado. Inadmissível. A violência não é aceitável. O racismo ainda menos!. Que são autênticas escolas de crime. Perdoam tudo. Pactuam com tudo. São cúmplices de tudo.. Agora que o problema bateu à porta é que vão agravar os seus regulamentos. É "".Ora, este problema só tem solução se houver três orientações claras do Governo:para todas as modalidades desportivas (o racismo é tão grave no futebol como no andebol);(doutra forma o crime compensa).

CORRUPÇÃO NA JUSTIÇA?

Já não chegava a grave suspeita em torno do Juiz Rui Rangel. Agora é também a suspeita em torno do ex-Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa relativamente a eventuais manipulações na distribuição de processos. Isto é do pior que pode acontecer na justiça portuguesa – uma suspeita de corrupção.

Para já são apenas suspeitas. E esperemos que não se confirmem. Mas só a suspeita já é grave. É grave para a generalidade dos juízes, que são pessoas sérias e cumpridoras. Só que, com a tendência para a generalização, toma-se o todo pela parte, paga o justo pelo pecador. É grave para a imagem de imparcialidade da justiça, que sai beliscada. É grave para a confiança dos cidadãos na democracia e no Estado de Direito.

Esperamos acção firme e rápida na descoberta da verdade. É que uma coisa é acusar a justiça de ser lenta. É mau mas aguenta-se. Outra coisa bem mais grave é a suspeita de haver corrupção na justiça. Aí o prejuízo é sério e delicado. E nos últimos tempos há vários casos: um Procurador do Ministério Público e alguns juízes do Tribunal da Relação de Lisboa.

No meio desta preocupação, há uma voz que merece elogio: a do Juiz Manuel Soares, Presidente da Associação Sindical dos Juízes. Não se ficou, como é habitual, por generalidades ou atitudes corporativas.

Foi rápido a pronunciar-se ;

; Foi firme a exigir uma sindicância rigorosa ;

; Foi claro ao exigir consequências e punições, se for o caso.

GUERRA POLÍTICA NA TAP

Embora os media pouco o tivessem salientado, está aberta uma guerra entre o Ministro Pedro Nuno Santos e a gestão privada da TAP.

: nem pensar, o Governo não concorda, não pode haver prémios quando a TAP dá prejuízos.

Penso que o Ministro tem razão. Mas, independentemente da razão, a partir de agora uma coisa é clara: alguém vai sair desautorizado nesta história. O Ministro ou a TAP?

. A gestão privada da TAP desvaloriza. O Ministro, ao contrário, veio criticar a gestão, dizendo:

O Ministro tem novamente razão. A verdade é que nos orçamentos que aprovou, quer para 2018, quer para 2019, a TAP previa lucros. E lucros elevados. De várias dezenas de milhões de euros.





! A esse respeito, posso acrescentar algo ao que eu próprio já tinha dito há meses: as negociações entre o Sr. Neelman e uma grande companhia aérea europeia para a venda da sua posição na TAP estão muito avançadas. É certo que ainda não estão fechadas mas, repito, estão muito avançadas.

Entretanto, o CEO da TAP comporta-se como um pirómano. Para desviar as atenções dos prejuízos, veio dizer: "O aeroporto da Portela é o pior do mundo". Eu pergunto: isto é forma de falar por parte de quem está à frente da companhia aérea portuguesa? Por parte de quem deve defender a imagem do país? Por parte de quem tudo deve fazer para atrair turismo? Se não travam este homem, ele torna-se um "míssil descontrolado".

Uma pergunta final: por que é que o Governo quis ficar com 50% da TAP? Para defender o interesse público? Qual? Essa decisão do Governo foi mal pensada e pior negociada. Um exemplo: o Estado tem 50% do capital e nem sequer um elemento na Comissão Executiva.

EUTANÁSIA – PASSOS SEGUINTES

Referendo – É o próximo passo. Vai surgir uma petição popular a exigir o referendo. A AR vai decidir. O mais provável é que o referendo seja chumbado.

, porque, depois da derrota que tiveram no primeiro referendo do aborto e no referendo da regionalização, fogem do referendo como o diabo da cruz. Têm medo de perder.. Porque, sendo ele a favor da eutanásia e a maioria do partido contra, Rui Rio não quer ficar numa posição desconfortável.. Ao contrário, uma consulta popular reforçava a democracia e a confiança dos cidadãos nas instituições.

Veto político – É uma opção possível da parte do PR. Se ele o fará, só daqui a uns meses saberemos. Para já a novidade é que Bloco e PS estão a fazer uma pressão brutal sobre Marcelo para que ele não vete a lei. Começou com um artigo do líder parlamentar do Bloco e continuou em vários outros textos.

Recurso ao TC – Mais tarde ou mais cedo, pelo PR ou por outra via, esta lei acabará no Tribunal Constitucional. É aí que tudo se vai resolver. Por isso é um pouco estranho que esta semana se atribua ao Presidente do TC uma frase a dizer que a questão da eutanásia não é "uma questão constitucional". Convém esclarecer: isto foi dito, é verdade. Mas quando Costa Andrade ainda não era Juiz do TC. Talvez nunca o devesse ter dito. Mas não o fez como Presidente.

GOVERNO CONTRA TRIBUNAL DE CONTAS

Há pouco tempo, Fernando Medina atirou-se forte e feio ao Tribunal de Contas por este ter censurado um contrato que a CM de Lisboa fez com a Segurança Social. Esta semana foi o Ministro do Ensino Superior a criticar o Tribunal por causa de uma auditoria sobre dinheiro público destinado às universidades e politécnicos.

O que é que isto mostra? Três coisas:

. O poder de hoje, tal como o poder do passado. À esquerda e à direita., como não gosta da ANACOM, como não gosta do Conselho de Finanças Públicas. Ou seja, não gosta de entidades independentes.– na oposição criticava o PSD de chamar ao Tribunal de Contas força de bloqueio; chega ao poder e inventa não uma, não duas, mas três forças de bloqueio.. A sociedade precisa de pesos e contrapesos.