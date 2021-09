Luís Marques Mendes 05 de Setembro de 2021 às 21:31

Próximo OE vai seguramente ter abstenção do PCP e o voto contra do Bloco

As notas de Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC. O comentador fala sobre a vacinação contra a covid-19, dos primeiros debates para as autárquicas, da sucessão no PS e PSD, do OE 2022, entre outros temas.