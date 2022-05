Luís Marques Mendes 01 de Maio de 2022 às 21:21

"Se a UE não ceder à Rússia, fica sem gás e a Alemanha entra em recessão. O dilema é sério"

As notas de Marques Mendes no seu comentário semanal na SIC. O comentador fala sobre o novo Governo, as mudanças na Assembleia da República, a guerra na Ucrânia, entre outros temas.