Em Belém, um "pequeno" pensa em "grande"

Contudo, como se sabe, a nível do futebol, a Belenenses SAD ficou com os jogadores e um "novo" clube na primeira liga, enquanto o verdadeiro Clube Os Belenenses foi para a última divisão. Estão a subir de divisão, obviamente querendo chegar à primeira liga, mas o ponto de partida é baixo, o que implica que, se o conseguirem, vão ter de esperar uns poucos anos.

Ora, sendo um clube conhecido e com um historial de relevo em várias modalidades, é atualmente um clube "pequeno" no futebol sénior (a habitual principal modalidade de um clube), dir-se-ia que iria ter uma celebração e cerimónias dos seus 100 anos ajustadas à sua "menor" dimensão. É o que muitos empresários e gestores portugueses provavelmente fariam. É natural que se pense assim, e quando se tenta ter uma iniciativa que está acima do adequado à nossa dimensão, muitas vezes aparece logo alguém a dizer "deixa-te de disparates, põe os pés na terra, achas-te melhor do que és"…

Ora, este clube que joga nos distritais, muito abaixo da primeira liga, decidiu que deveria esforçar-se por celebrar o seu centenário com orgulho e com alguma cerimónia.

O seu presidente teve a ideia de organizar um jogo com o Real Madrid Leyendas, uma equipa que junta antigos craques do clube espanhol e que realiza poucos jogos por ano, com o objetivo de angariação de fundos para apoio a causas sociais.

Teve a iniciativa, não se importou com quem o desmotivou por estar a "querer demais" para um clube das distritais, não conseguia chegar às pessoas certas, mas insistiu, "foi à luta", não se desmotivou com as dificuldades, foi resiliente e acabou por conseguir trazer no fim de semana passado as legendas do Real Madrid para vir jogar ao Estádio do Restelo. Um enorme feito para um clube desportivo que atualmente é "pequeno" no futebol sénior.

Num país de pequena dimensão e com muitas empresas de pequena dimensão, não devemos ser pequenos de ambição, embora obviamente não se deva ter objetivos desmedidos e se deva evitar correr riscos exagerados.

O Belenenses é uma ótima prova disso. Parabéns, Belenenses. Parabéns ao seu presidente, Patrick Morais de Carvalho!



Gestor e Docente Universitário