Mulheres e jovens em risco?

De acordo com o Jornal de Negócios, perto de 90% dos cerca de 50 mil empregos “desaparecidos” em março e abril eram de mulheres, de acordo com os dados do INE. Para além disso, 38% do total de empregos “desaparecidos” nesse período eram de jovens.





Com base nestes dados, não se podem retirar ainda muitas conclusões mais abrangentes, pois muitas pessoas estão em lay-off e ainda não é clara a dimensão da crise (há ou não uma segunda vaga, qual a dimensão dessa hipotética segunda vaga, qual o montante do apoio europeu, que parte do mesmo é a “fundo perdido”, etc.), e por isso ainda não é claro qual a totalidade do impacto da crise no desemprego (número de desempregados e o seu perfil).