Porque há tanta preocupação com o Covid-19?

O que pretendo com este artigo é sugerir que, a posteriori, sem “estar a quente”, refletir bem no que se está a passar e como se deverá proceder no futuro, pois, muito provavelmente, no próximo ano a gripe irá aparecer e matar uns poucos milhares de portugueses.

Estamos numa situação que muito poucos anteviam. No planeamento e gestão estratégicos das empresas, a análise dos fatores externos e a avaliação do seu impacto nas empresas e nas suas estratégias são muito relevantes. Havendo muitos fatores externos (futuros eventos, tendências, etc.), as empresas devem focar-se mais naqueles cuja combinação de probabilidade de ocorrência com o seu potencial impacto no desempenho da empresa são maiores.





Embora, como docente e como consultor, apresente as epidemias como fator a considerar na gestão estratégica, o que está correto, não antecipei a questão da preocupação para além das consequências das epidemias. Trata-se do receio da culpabilização e responsabilização a vários níveis dos gestores de empresas perante tal ameaça, na perspetiva em que muitos receiam que, se alguém morrer do Covid-19, poderão ser responsabilizados por não terem tomado todas as possíveis precauções para evitar essa morte.