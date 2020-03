Covid-19: Idas aos tribunais, só por razões inadiáveis

Perante a situação provocada pela epidemia do novo coronavírus, e "com o objetivo de proteger as pessoas que exercem funções nos Tribunais Judiciais de todo o país, bem como aquelas que ali se deslocam", só deverão deslocar-se aos tribunais "as pessoas que foram convocadas para diligências processuais ou que tenham motivo absolutamente inadiável que não possam tratar pelo telefone ou informaticamente".





O aviso é do Ministério da Justiça e surge no âmbito das medidas preventivas contra a propagação do COVID-19.