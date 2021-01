A natural e esperada correcção

Fontes:

A semana passada foi de correcção na bolsa portuguesa. Uns associaram estas quedas ao número elevado de casos de covid, outros ao anúncio do confinamento (pseudo) geral, mas discordo dessa associação, uma vez que os casos já estavam neste elevado patamar actual e o confinamento já era mais do que esperado por todos.Há uma semana, neste mesmo espaço, escrevi: "Acredito que no curto prazo há uma grande probabilidade de as subidas acalmarem por uma simples razão: o mercado está em valores de ‘sobrecompra’ que normalmente obrigam o índice a parar, pelo que normalmente se segue uma correcção ou uma consolidação." Por isso, as quedas da semana passada não foram surpreendentes nem resultado de qualquer alteração ao contexto macroeconómico, mas uma mera reacção técnica natural depois de subidas tão fortes.O grupo EDP, que tem sido um dos grandes impulsionadores do índice, teve quedas interessantes, o que ajudou à correcção da bolsa, mas foi encorajador ver subir uma acção barómetro do nosso mercado como a Sonae, aproximando-se agora de uma zona de resistência muito importante. É importante para o mercado português ver outros líderes, além do Grupo EDP, darem um passo em frente. É crucial que o PSI-20 mantenha intacta a sua zona de suporte entre os 4.650 e os 4.800 pontos. Só uma quebra dessa zona retiraria os touros do controlo em termos de curto prazo. Se as bolsas internacionais não perderem o fôlego, o nosso mercado - depois desta retracção - fica em melhores condições técnicas de atacar patamares mais elevados. Perdoem-me o artigo mais técnico mas os gráficos têm sido mais claros para a bolsa portuguesa do que a própria realidade.Artigo escrito em 15/01/21 às 12h45Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.