Bolsa portuguesa resiste ao pessimismo

As últimas semanas têm sido bastante calmas na Bolsa portuguesa. Mas, lentamente, o nosso mercado vai continuando a subir, recuperando das quedas de Setembro e Outubro e está já a cerca de 5% do máximo dos últimos 7 anos.



Quem acompanha regularmente as minhas análises neste espaço de opinião sabe que há muito tempo que estou optimista em relação à Bolsa portuguesa e que continuo a vestir o velhinho ...