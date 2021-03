Fontes:

É normal os pequenos investidores arranjarem teorias da conspiração para perderem dinheiro em bolsa. Há sempre uma suposta explicação para movimentos que vão contra o interesse e expectativas do investidor. Normalmente, desmonto essas teorias da conspiração porque na maioria das vezes são fantasiosas e meras desculpas para os erros próprios. No entanto, algumas vezes, os pequenos investidores têm razão para desconfiar de alguns movimentos e, além de concordar com eles, faço questão de alertar publicamente para isso.Ao longo dos anos, tenho denunciado todos os movimentos suspeitos que ocorrem antes, por exemplo, de algumas OPA. Por isso, não posso deixar passar em claro o que aconteceu em torno da EDP Renováveis nas últimas semanas.Entre os dias 11 e 24 de Fevereiro a acção caiu cerca de 16%. "Porque está a cair tanto a EDP Renováveis?", perguntavam alguns utilizadores do caldeiraodebolsa.com. A resposta surgiu depois do fecho da sessão de 24 de Fevereiro, quando foi anunciado que a EDP Renováveis iria realizar um aumento de capital. Estava explicada a queda forte da acção nas duas semanas anteriores. Tenho poucas dúvidas de que havia já quem soubesse desta notícia e a antecipou.Quando um aumento de capital é anunciado, normalmente, é recebido pelo mercado com uma queda forte. Mas, curiosamente, na sessão seguinte ao dia 24 de Fevereiro a acção praticamente não se mexeu. Porquê? Porque isso já tinha ocorrido antes por aqueles que despejaram a acção no mercado. Depois, a EDP Renováveis esteve a marinar no mercado até à notícia dos detalhes da operação que levaram o título a cair cerca de 10% num só dia.Podia falar de como é triste excluírem os pequenos investidores da possibilidade de irem a um aumento de capital. Mas nem vale a pena ir mais longe. Uma vez mais, parece evidente que alguém sabia das notícias antes de elas serem divulgadas. Uma vez mais, alguém grande ganhou dinheiro fácil. Uma vez mais, os pequenos investidores sentem-se enganados. Uma vez mais. Uma vez mais. São vezes a mais.Artigo escrito em 05/03/21 às 12h30Ulisses Pereira não detém qualquer dos ativos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui, onde também pode ser consultada a lista com as anteriores análises de Ulisses Pereira.