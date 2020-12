Um ano excepcional

Fontes: https://live.euronext.com/pt/



Não vale a pena perder muito tempo a descrever como foi 2020 para a maioria de nós. Triste. Fico-me por este adjectivo, pois nele está implícito tudo o que o mundo viveu num ano que ficará para a História pelos piores motivos.Nos mercados financeiros, o ano de 2020 foi um dos mais desafiantes de que há memória. Escrevo sobre Bolsa há 20 anos. Nos últimos 15, com uma periodicidade definida. Perco a conta ao número de vezes em que nada aconteceu nos mercados, em que não sabia o que escrever e optava por artigos mais reflexivos sobre o "trading", escritos com um carácter intemporal. Este ano, isso nunca aconteceu. O ritmo frenético que se viveu nos mercados fez com que houvesse sempre algo para escrever. Um dos desafios que faço a mim mesmo para o próximo ano é que escreva alguns desses artigos intemporais, seja qual for o estado dos mercados.Hoje ainda sinto alguma incredulidade quando me recordo do dia em que os futuros do crude nos Estados Unidos chegaram a negociar a valores negativos! Não era sequer imaginável que algum dia tal pudesse ocorrer, alguém ser pago para receber crude. Apenas mais uma bizarria deste louco ano de 2020.A descida a pique do mercado, no meio de um contexto de pânico, e a sensacional recuperação da maioria dos principais índices mundiais estou certo que farão parte dos manuais de Bolsa e daquelas histórias que daqui a umas décadas ainda se contarão aos mais novos. Da mesma forma que ainda hoje falamos da euforia do final da década de 90 com a "bolha das dotcom" ou do "crash" de 1987.Este ano verdadeiramente louco nos mercados trouxe uma nova geração de investidores. Jovens, confinados durante longas semanas em casa, entusiasmaram-se com esta montanha russa das Bolsas. Por um lado, é sempre positivo ver uma nova geração a chegar ao mercado, com entusiasmo e sangue novo. Mas é importante que tenham a noção que este ano foi excepcional. Esta louca volatilidade que vimos em 2020 não é normal e a maior parte das sessões dos mercados são bem menos entusiasmantes do que as que temos vivido. Estudem, aprendam e não esperem pelas perdas fortes para o fazer.Regressarei no novo ano com a mesma vontade de sempre de vos contar o que acho sobre os mercados. Umas vezes certeiro, outras vezes errado, mas sempre sem me esconder de dar a minha opinião.Que todo o mal que este pequeno e terrível vírus causou em 2020 nos faça reflectir sobre o que verdadeiramente é importante. E que 2021 nos traga de volta muito do que foi perdido.Artigo escrito em 24/12/20 às 15h00