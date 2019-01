Um olho no céu, outro no inferno Só uma quebra consistente da zona de resistência entre os 5.000 e os 5.050 pontos me fará ficar de novo otimista.

Na semana passada, a Bolsa portuguesa teve uma semana mais tranquila do que as anteriores, mas manteve o comportamento positivo. Depois de tantos meses de quedas, as subidas mais recentes da nossa praça fazem com que os investidores comecem a acreditar que o pior pode já ter passado. Será esta a realidade?Quem acompanha os meus escritos neste espaço de opinião, sabe bem que tenho defendido que a zona entre os 5.000 e os 5.050 pontos é a fronteira entre o "Bull" e o "Bear Market". Foi a quebra desse suporte que me levou a despir o fato de touro. Na altura, não vesti o fato de urso porque os sinais não eram suficientemente fortes para isso. Não vejo os mercados como preto ou branco, muitas das vezes são cinzentos. Não ter qualquer opinião para alguns é pecado, mas isso acontece comigo inúmeras vezes nos mercados financeiros. E em outros aspetos da vida.Obviamente que fico contente com estas subidas da Bolsa portuguesa, mas só uma quebra consistente da zona de resistência entre os 5.000 e os 5.050 pontos me fará ficar de novo otimista. Até que isso aconteça, temos que ser cautelosos porque ressaltos em tendências descendentes são situações normais e recorrentes.Costumo dizer que não há "Bull Market" em Portugal sem a Sonae e foi bom ver a ação conseguir também reagir positivamente, mas enquanto não quebrar a resistência dos 0,89 euros, os touros continuarão sem estar no comando da situação.Acima dos 5.050 pontos, a Bolsa portuguesa pode regressar ao céu e embalar de novo, mas quantas vezes acontece chegar bem perto, olhar o céu e escorregar para um penoso inverno? Ou inferno. Falta um último passo que é sempre o mais difícil de todos.

Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui



Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com