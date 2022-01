Dia de Rainhas: 14 ideias para pensar a economia e a sociedade

As mulheres foram quem mais empobreceu e, simultaneamente, quem mais cuidou durante estes anos de pandemia. 2022 tem também de ser o ano de respostas transversais e articuladas, no desenho e na ação, capazes de travar as desigualdades estruturais em função do género.