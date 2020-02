Me Too: Data Analytics for Business & Mr. Trump’s America

Escrevo esta primeira crónica de 2020 diretamente de Nashville, Tennessee, em plena América de Trump. Tenho tanto para contar! Enquanto escrevo, antes de adormecer já bem tarde no hotel, oiço o magnífico álbum “Nashville Skyline” (1969) de Bob Dylan. No primeiro tema do álbum, “Girl from the North Country”, transparece essa simples magia da escrita que mereceu um Prémio Nobel, interpretada pelo também grande Johnny Cash, que reina em Nashville, como Elvis. Sempre bom recordar. Mas, antes de dar conta das minhas previsões para as eleições presidenciais americanas de novembro, vou começar por prestar um esclarecimento útil, na sequência do Deans’ Corner da semana passada.





1. Me Too #1 – Masters in Data Analytics for Business





É uma verdade inquestionável que é importante termos pessoas com formação em áreas mais quantitativas (tal como nas artes ou nas letras, para que a vida valha a pena para além de ser útil). O momento atual, em que temos vindo a assistir a uma crescente capacidade de acumulação de informação sob a forma de dados, faz com que as organizações e as pessoas sintam maior necessidade de tratamento rápido e eficaz desses dados. Foi um pouco sobre as novas competências que se pretende que os profissionais do presente futuro dominem que se debruçou a crónica do dean da semana passada, salientando o imperativo de as universidades darem o seu contributo com novos cursos nestas temáticas – Concordo, Me Too! – e apresentando o exemplo concreto da sua universidade.





Quanto a esta matéria, posso dizer-lhes: Me Too! O ISEG, a escola de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, tem um novo mestrado em Data Analytics for Business – as aulas começam em setembro e queremos dele fazer uma nova história de sucesso como é a nossa licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, que é o curso do país com a mais alta média (18,4) de entrada nas áreas de Matemática/Economia/Gestão em Portugal. A nossa experiência em preparar profissionais com rigorosas competências quantitativas e capacidade de “business translation” é única e reconhecida por todos no mercado.





2. Me Too #2 – esta América não é para mim





Nas eleições de 2016, o estado do Tennessee deu 60,7% dos votos a Donald Trump, embora na cidade de Nashville (Davidson County) tenha sido Hillary Clinton a arrecadar 59,8% da votação. Nashville é a Music City dos Estados Unidos, a cidade onde muitos famosos artistas “country” se tornaram famosos, como recentemente Taylor Swift. Numa só rua larga, Nashville tem inúmeros bares e clubes pegados uns aos outros, com enorme qualidade de música ao vivo, das 11 da manhã às 3 da manhã, non-stop. Todos os dias do ano, exceto no Natal e na Ação de Graças. E toda uma América aqui vem desfrutar da sua música. Me Too! Ouvi de tudo, foi fantástico.





Mas também observei e conversei com muitos americanos locais e achei-os (com exceções, claro) fechados em si próprios, desligados do resto do mundo e satisfeitos com as suas vidas simples e o desempenho recente da economia desde que Trump é Presidente. Com resultados económicos não desastrosos e com um Partido Democrata com um leque de candidatos bem mais velhos do que eram os últimos Presidentes democratas quando eleitos (Obama, Clinton, Carter e Kennedy), parece faltar frescura para derrotar Trump. Desejo estar enganada quanto a esta previsão, mas não me parece. Ninguém fala de sustentabilidade ou clima, nem sequer a maioria dos deans americanos nesta conferência, numa negação de tudo aquilo que é evidente na Europa. De cabeça enfiada na areia – desta vez, o meu Me Too é em protesto!





3. Me Too #3 – “Remember me to the one who lives there”





E, para terminar, recordo Dylan e Cash e a sua “Girl from the North Country”:





“So if you’re traveling in the north country fair





Where the winds hit heavy on the borderline





Remember me to the one who lives there





For she once was a true love of mine”.





Como a cultura e a arte fazem parte do futuro que eu ambiciono, vale a pena ouvir como estes dois últimos versos nos recordam a versão de 1966 de Simon e Garfunkel de “Scarborough Fair”, que se pensa ser um poema inglês/escocês de há séculos. Tal como Dylan, Simon e Garfunkel recriaram este velho poema de que tanto gostaram, pela sua genuína simplicidade. Me Too!





P.S. – Country Roads, take me home, to the place I belooong!