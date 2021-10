OE ou Não OE?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O que vai na cabeça dos partidos? Nada. Os partidos não pensam, mas sim os seus militantes, e em particular os que são dirigentes. Um dirigente partidário possivelmente enfrenta dilemas, tal como os gestores de qualquer outra organização. Estes dilemas têm sempre a ver com conflitos de interesse, com a definição de uma função-objetivo para otimizar e aquilo que são restrições que têm de ser satisfeitas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...