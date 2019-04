Travar a fundo na primeira "yield curve"?

Agradou-me constatar a forma positiva como experientes economistas internacionais veem com bons olhos a recuperação do setor bancário português.

Estive, na semana passada, à conversa com os economistas Mahmood Pradhan (do FMI) e Peter Grasmann (da Comissão Europeia, FISMA) e com o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Fernando Faria de Oliveira, num painel sobre a recuperação e os desafios do setor financeiro português no Banco de Portugal. Entre a versão "copo meio cheio" da recuperação portuguesa da última crise financeira global e a versão "copo meio vazio" dos desafios que ainda se sentem, tivemos oportunidade de fazer um bom balanço e de pensar no futuro próximo.

Agradou-me constatar a forma positiva como experientes economistas internacionais veem com bons olhos a recuperação do setor bancário português, em particular no que diz respeito ao aumento dos rácios de capital regulamentar "tier 1 equity" (acima dos 13% em finais de 2018 face a 11% em 2014), na qualidade dos ativos, refletida num rácio descendente de "nonperforming loans" (NPL, de cerca de 17% dos empréstimos em 2014 para 11% mais recentemente), no crescente rácio de cobertura de imparidades e numa maior estabilidade de rendibilidade contabilística (ROE) no último ano.