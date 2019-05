Foquemo-nos em alguns pontos daquela que se prevê ser a futura lei nacional de execução da normativa europeia. No campo laboral, o tratamento de dados biométricos apenas e só será considerado legal para controlo de assiduidade e acessos às instalações do empregador. Deverá, ainda assim, existir sempre a garantia de que sejam utilizadas apenas representações dos dados biométricos e que a recolha dos mesmos não permita a sua reversibilidade.



No contexto contraordenacional, prevê-se um conjunto de critérios que a CNPD terá em conta na determinação da medida da coima a aplicar, entre os quais a situação económica do agente, a dimensão da entidade ou o caráter continuado da infração. O quadro sancionatório irá aplicar-se tanto a entidade privadas como a públicas, podendo estas, mediante pedido fundamentado, solicitar à CNPD a dispensa de aplicação de coimas durante um prazo de três anos a contar da data de entrada em vigor da lei. Fica desde já aguçada a curiosidade para ver quantas entidades públicas o farão e quais as decisões tomadas pela CNPD, que já se manifestou contra a isenção.



No campo penal, a proposta atual determina que tanto a utilização de dados pessoais de forma incompatível com a finalidade determinante como o acesso não autorizado ou justificado passarão a ser punidos com pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias, sendo a pena agravada para o dobro sempre que se tratar de categorias especiais de dados pessoais ou dados pessoais relacionados com condenações penais e infrações. São ainda contemplados agravamentos noutras situações, como a violação de regras técnicas de segurança ou quando o acesso tenha proporcionado ao agente ou a terceiros benefício ou vantagem patrimonial.



Consta também que os Encarregados de Proteção de Dados não necessitarão de certificação profissional. Esta opção apresenta-se desde logo polémica, por múltiplas razões: desde o perfil complexo que o próprio RGPD prevê, ao exercício de funções da maior relevância destes profissionais no seio das organizações, públicas e privadas, passando pelo especial agravamento em sede penal a que o Encarregado da Proteção de Dados está sujeito, em caso de incumprimento do quadro funcional.



Dadas estas e outras regras previstas pela proposta, o que poderemos, afinal, esperar da nova e tão aguardada lei? Independentemente dos pontos mais e menos discutíveis assentes na proposta, a lei vindoura virá, acima de tudo, contribuir para o processo essencial que é a consciencialização coletiva no que concerne à proteção de dados pessoais pelas organizações, com a implementação de medidas técnicas e organizativas e o fomento de uma cultura real de privacidade e de segurança da informação. Isto porque um regulamento europeu não é ainda percebido como sendo obrigatório, apesar de o ser. Uma lei nacional, por sua vez, é já percebida enquanto sinónimo de normas coercivas e sanções reais.



Este deverá ser um caminho sem retorno, pois mais e melhor privacidade é precisa. Mais e melhor proteção de dados tem de ser exigida. Mais e melhor segurança da informação, pública e privada, coletiva e pessoal, é, já hoje, um imperativo de soberania e de respeito pelos direitos de todos os cidadãos e cidadãs.



Este artigo foi redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico.



