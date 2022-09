O atual Portugal contributivo

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Escrevo sobre o "Portugal contributivo" em que vivemos. Por contributivo não quero acentuar um lado histórico e assistencialista do nosso país, em grande parte encerrado no passado. Bem pelo contrário, no atual milénio, um Estado contributivo é um Estado sofisticado. Com efeito, desde as últimas décadas que se assiste ao surgimento das mais diversas contribuições e taxas, dirigidas, praticamente, a todos os setores econó...