Fantástica estória da TOS, de dois OE e de decisões dos Tribunais

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apresentamos mais uma estória de um tributo curioso e de recentes desfechos jurisprudenciais, uma autêntica obra com um enredo eletrizante e que agarrará a atenção do leitor de forma acalorada (na medida do possível, sempre que se fala de um tributo). Tudo começou com a necessidade de criar de raiz uma infraestrutura para a distribuição do gás natural em Portugal. Falamos de tubagens de vários tipos, caixas técnicas,...