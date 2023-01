Os instrumentos de gestão territorial

Partilhar artigo



O inverno trouxe finalmente as chuvas, o que proporcionou barragens e albufeiras novamente cheias. Mas com ela vieram também as cheias em várias zonas do país. E se as alterações climáticas são as maiores responsáveis pelo aumento do risco de inundação, a edificação intensiva que se tem verificado em algumas zonas do país (há uns anos desordenada e sem regras) é duplamente potenciadora do risco ...