A Justiça tem muitas bolas no ar

A sensação com que ficamos é que a Justiça anda a pôr-se em bicos de pés. O MP parece aquele malabarista que passa de 4 bolas no ar para 8… e, por isso, começa a colecionar bolas no chão. A PJ escolheu o caminho do elogio próprio. Não vai correr bem.