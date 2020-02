Impacto do Brexit ao nível da partilha de dados pessoais

Estando em causa a partilha de dados pessoais com entidades do Reino Unido, [...] as organizações não poderão aguardar serenamente pelo dia 31 de dezembro.

We have a deal!



Tendo-se concretizado a aprovação pelo Conselho Europeu do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), a partir das 23h do dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido passou a ser considerado um "país terceiro" para efeitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD). A aprovação do Acordo de Saída pelo Conselho Europeu, veio permitir uma soft exit do Reino Unido da UE, estabelecendo-se um período de transição que durará até dia 31 de dezembro de 2020. Durante aquele período, mantêm-se todas as obrigações do Reino Unido ao abrigo da legislação europeia.



So, what now?



Ainda que as consequências da saída do Reino Unido da UE não sejam imediatas, revela-se imprescindível às organizações (nesta fase transitória) realizarem um ‘assessment’ para identificarem as operações de tratamento sujeitas a transferências de dados para o Reino Unido e implementarem mecanismos que permitam a manutenção dessas transferências de dados, sem riscos.





Como passarão então as entidades a partilhar dados pessoais com o Reino Unido de forma lícita? O RGPD responde a esta questão quando prevê as condições que devem ser observadas pelas organizações caso pretendam transferir dados para os chamados "países terceiros".



A primeira solução passa pela existência de uma decisão de adequação emitida pela Comissão Europeia. Conforme já referido pela própria Comissão, não é expectável, pelo menos para já, a adoção de uma decisão de adequação relativamente ao Reino Unido (ainda que se anteveja que este será um dos acordos que o Reino Unido tentará negociar até 31 de dezembro, já que facilitará a troca de dados com os países da UE).



Relembra-se que, até à data, apenas treze países e territórios se encontram abrangidos por decisões de adequação: Andorra, Argentina, Canadá (apenas organizações comerciais), Ilhas Faroé, Guernsey, Israel, Ilhas Man, Japão, Jersey, Nova Zelândia, Suíça, Uruguai e Estados Unidos (limitado ao instituto do Privacy Shield).