O alojamento estudantil no multiverso da habitação

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em paralelo com a falta geral de imóveis para habitação, o tema da falta de alojamento para estudantes está na ordem do dia, considerado o encerramento do período estival e o iminente regresso às aulas. O tema, ainda que repristinado anualmente, não é de agora, mas ganha mais acuidade numa altura em que tanto se discute a "Habitação".



A falta de alojamento estudantil público é manifesta e a oferta privada ...