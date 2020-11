O futuro das empresas está na cloud

O mercado mundial da interligação dos datacenters deverá crescer dos 6.7 mil milhões de euros em 2020 para os 11.8 mil milhões de euros até 2025, espelhando uma taxa Composta Anual de Crescimento (CAGR) de 12.1% de 2020 até 2025.





As empresas que já estavam no caminho da transformação digital foram capazes de se adaptar rapidamente aos constrangimentos impostos pela pandemia da COVID-19 e conseguiram colocar as suas forças de trabalho a funcionar em modo remoto de forma célere quando foi preciso.





De acordo com um novo estudo, 96% dos decisores de TI encaram com confiança a possibilidade de mover os recursos críticos para o seu negócio para a cloud. Por outro lado, 86% das empresas estão a incluir as abordagens multi-cloud na próxima vaga das suas transformações digitais. Neste contexto, a interligação dos datacenters é cada vez mais relevante e é impulsionada pelo crescimento constante da cloud. Os datacenters tradicionais eram basicamente ambientes fechados com dados que oscilavam dentro dos seus limites. Mas esta situação está a mudar profundamente com o crescimento das soluções multi-cloud. e os datacenters tradicionais estão agora a sentir o impacto das disrupções provocadas pela cloud, pelas redes de computação de ponta, e pelos avanços que têm sido introduzidos nas infraestruturas, nos serviços de alojamento de dados, na energia, no processo de arrefecimento, nas telecomunicações, bem como as evoluções da inteligência artificial, do SDN/NFV, das operações, do hardware e do software, estão a transformar radicalmente os datacenters das empresas.





O ambiente cloud depende agora da capacidade crescente de mover continuamente grandes volumes de dados entre datacenters. As empresas recorrem também cada vez mais a várias clouds privadas e públicas para implementarem as suas aplicações e o número de empresas que migram as suas cargas de trabalho críticas para a cloud utilizando vários ambientes para o fazerem também está a aumentar. Esta tendência impulsiona a redefinição dos parâmetros dos datacenters tradicionais e obriga as empresas a modernizarem e alargarem as suas infraestruturas, de modo a acomodarem cargas de trabalho cada vez mais distribuídas e valiosas.





A migração das aplicações e das cargas de trabalho para a cloud é mais crítica do que nunca. Assim é fundamental poder trabalhar com um parceiro de conectividade capaz de fornecer rapidamente ambientes cloud com elevados níveis de desempenho, escaláveis e altamente seguros.





Na era da pandemia da COVID19, a extensão das redes dos datacenters à cloud não é suficiente. As redes dos datacenters devem ser também amplamente atualizadas e estruturadas de forma a garantirem que as operações do dia-a-dia são mais eficientes. A sua evolução deve incluir integrações nativas com serviços na cloud, diminuindo a complexidade da gestão dos requisitos da rede e da segurança. Sobretudo à medida que há cada vez mais empresas a migrarem as suas cargas de trabalho críticas para a cloud, e que o ritmo de adoção se está a intensificar. Em 2020 94% das empresas em todo mundo já estão na cloud e 85% das empresas já executam mais de metade das suas cargas de trabalho na cloud. E para o fazerem recorrem à implementação de vários ambientes cloud.





A pandemia teve um impacto devastador nas vidas das pessoas e nas economias em todo o mundo. No entanto, foi também o catalisador de uma mudança que provavelmente já estava destinada a acontecer.