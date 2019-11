Roteiro da tecnologia 5G: a inevitável densificação das infraestruturas

Quatro décadas após a emergência das primeiras redes de comunicações móveis, surge o 5G. Um novo standard que deverá começar a ser comercializado já no próximo ano. O advento das novas redes tem vindo a criar grandes expectativas no mercado empresarial em especial, e na sociedade em geral. São muitos os que acreditam que o 5G vai inaugurar uma nova era de transformação, no âmbito da qual a experiência do cliente será elevada ao expoente máximo, aparecerão novos modelos de negócio e novos serviços - disponibilizados a velocidades estonteantes, e redes com níveis de desempenho e de fiabilidade nunca vistos. Porém, a tecnologia 5G ainda está na fase de teste e apenas pronta para vir a ser lançada nalguns mercados durante 2020.





Por outro lado, as redes de 5G são sobretudo desenvolvidas para gerir uma maior diversidade de serviços de dados móveis e não apenas o simples aumento dos níveis de navegação, de streaming e das redes sociais. A arquitetura da rede 5G, altamente densificada, é especialmente necessária para aumentar a capacidade e o volume dos dados móveis de modo a responder às futuras exigências. Prevê-se que o potencial das funcionalidades do 5G venha a ser enorme, dado que a rede deverá funcionar em praticamente todo o mundo, independentemente do local onde estiverem os utilizadores e dos dispositivos que utilizarem para se ligarem a ela. O 5G irá criar um novo paradigma de transformação digital e de virtualização das redes.