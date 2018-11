O namoro dos 5.000 pontos

Com a subida da bolsa portuguesa na passada semana e com o PSI a namorar os 5000 pontos, era inevitável que chovessem e-mails de leitores a perguntarem se me tinha arrependido de despir o fato de touro e se não me teria precipitado nesse anúncio.Escrevo sobre os mercados financeiros há 20 anos e sou treinador de andebol há 16 anos, sendo actualmente seleccionador nacional feminino. E não tenho a menor dúvida que uma das razões para esta longevidade é o facto de nunca me esconder e sempre dar a cara. Seria muito mais fácil para mim ter escrito um artigo intemporal, esperando por uma definição mais clara do mercado. Jogaria à defesa, ganharia tempo, mas quem anda nos mercados não se pode dar a esse luxo.Mas afinal o PSI quebrou ou não o seu suporte da zona entre os 5000 e os 5050 pontos? Não tenho uma resposta conclusiva. Na semana passada, escrevi que era provável que o suporte tivesse sido quebrado mas que os touros ainda se poderiam agarrar com os cornos a essa zona. O movimento da passada semana foi um reteste ao suporte quebrado ou foi a confirmação de que o suporte ainda está vivo? Não sei. E quando não sei, não invento.Apesar de ter despido o fato de touro, não vesti o de urso e estou a torcer para que a bolsa portuguesa volte para cima dos 5050 pontos e prove que o suporte está intacto. Não tenho qualquer problema em reconhecer o erro e recuperar o fato guardado. A vida de um "trader" é feita de muitos momentos como este, em que saímos, reavaliamos a posição e voltamos a entrar caso o mercado mostre força. Perde-se uma ínfima parte da recuperação, mas ganha-se segurança e evita-se riscos desnecessários.Até que o mercado volte a quebrar a resistência, continuo de fora a olhar para os ursos e touros sem paixão. À espera de ver quem será o meu próximo amor.

