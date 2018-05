Portugal: a Flórida da Europa

Foi este o caminho seguido pela Finlândia, que, no final de 2016, assinou uma nova convenção com o Estado português (que ainda não está em vigor, por uma alegada "inércia" do Estado português, na conclusão do processo de ratificação e que já levou a Finlândia a ameaçar denunciar a convenção) que prevê que o fisco finlandês tribute os rendimentos dos seus pensionistas, mesmo que estejam a viver em Portugal. A Suécia ameaça ir no mesmo caminho.



Já no caso da França - um dos países que mais tem contribuído para aumentar o contingente de RNH (pensionistas e não só) em Portugal -, dir-se-ia que, apesar do regime português não passar despercebido, não é visto com hostilidade.



Na verdade, foi recentemente revista (em Agosto de 2016) a convenção celebrada com o Estado francês, cuja nova versão entrou em vigor em 1 de janeiro de 2018, alterando as regras de tributação das pensões pelo exercício de cargos públicos (respondendo, no essencial, a uma preocupação de professores franceses residentes em Portugal que viam os seus rendimentos tributados nos dois países) e introduzindo duas novas cláusulas anti-abuso, mas deixando, no essencial, intocado o regime dos RNH no que respeita às pensões privadas.



Não obstante, o regime dos RNH foi abordado num relatório produzido pelo Senado Francês aquando da ratificação da Convenção. Neste relatório são invocados aspectos técnicos que podem condicionar a aplicação do regime - em particular, as decisões do Conseil d'État, respeitantes a pessoas coletivas, que negam a aplicação da convenção aos "residentes" de um país que aí não estejam sujeitos a uma tributação efetiva - . A porta fica também aberta para uma "revisitação" do regime que atente na tutela dos direitos adquiridos (opondo-se a uma aplicação retroativa de eventuais alterações ao quadro existente) e que siga o princípio da proporcionalidade no contexto das relações internacionais.Ou seja, respeitando a soberania fiscal de um Estado (que deverá ter a liberdade para estabelecer regimes que visam atrair determinadas categorias de pessoas), não devendo, contudo, ser admissível que os mesmos tenham por efeito diminuir as receitas do outro Estado contratante e violar os princípios da Convenção.



Em suma, um assunto a seguir com atenção sendo que, à margem de eventuais renegociações bilaterais, importará ainda ter em consideração o impacto do Plano de Ação BEPS, conduzido pela OCDE, com vista a combater a erosão da base tributária, com impacto direto na interpretação e aplicação das convenções de tributação, designadamente, no contexto de operações de mudança de residência que se revelem artificiais ou abusivas (i.e., tendo apenas, única ou principalmente, uma motivação fiscal).



É caso para dizer que, se Portugal está pronto a receber de braços abertos os estrangeiros que aqui se instalem, também não se quebram facilmente os laços com o país de origem, pelo que nunca deverão ser subestimados os aspetos associados à mudança de residência.





Este artigo foi redigido ao abrigo do novo acordo ortográfico.







