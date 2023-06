Razões por que a Europa precisa de um euro digital

A moeda do banco central está na base da nossa confiança em todas as formas de moeda, assim como da estabilidade e resiliência do nosso sistema de pagamentos. É a âncora do sistema financeiro e da união monetária da Europa. Um euro digital preservaria o papel da moeda do banco central, porque, independentemente da sua forma – em numerário ou digital – um euro continuará a ser um euro.