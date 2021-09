As lições políticas da covid-19

Quando a Síndrome Respiratória do Médio Oriente surgiu, em 2012, ficou bastante contida e foi em grande medida eliminada em apenas dois meses. Assim sendo, porque é que a covid-19 se revela tão fugidia, dificultando o seu controlo? Porque joga com as fraquezas das nossas instituições. E, ao fazê-lo, dá-nos uma útil lição sobre o que devemos corrigir para fazer frente a futuras ameaças à nossa existência.