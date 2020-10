Como tornar o Japão grande novamente

O novo primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, chegou com um conjunto de ideias políticas ambiciosas, incluindo planos para digitalizar os serviços governamentais e revitalizar os bancos regionais do país. Mas ainda precisa de apresentar um tema abrangente que toque o público. Aqui vai uma ideia: deve declarar que até 2030, o Japão estará posicionado para fazer o melhor uso possível do seu único recurso natural - seu povo.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...