Jim O'Neill 26 de Agosto de 2020 às 14:00

Coreia do Sul novamente no topo

A Coreia do Sul tem gerido bem a crise, especialmente quando comparada com as ridículas demonstrações de fanfarronice, negação e incompetência nalgumas das economias avançadas de todo o mundo. É tempo de todos começarem a aprender com a Coreia do Sul.