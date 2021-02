Draghi e a defesa da democracia

Confrontada com desafios externos como a Rússia e a China e com ameaças internas por parte dos populistas e dirigentes autoritários europeus, uma Europa pós-Merkel precisa de líderes que estejam mais em sintonia com a Administração pró-democracia de Biden. O facto de Draghi, que é muito pró-americano, se juntar à liderança "core" da União Europeia contribuirá grandemente para que esse objetivo seja alcançado.