Não subam os limites de dívida pública na Zona Euro

A tarefa central da política orçamental da Zona Euro é reestruturar a despesa, reduzindo ou pelo menos congelando gastos públicos que podem ser úteis, mas não essenciais. A estrutura e, portanto, a qualidade das finanças públicas já é um critério relevante no contexto da coordenação da política orçamental e deve ter um peso muito maior. A próxima reforma da governança económica da Zona Euro não deve ter como objetivo mudar as regras orçamentais, mas sim a forma como os governos as gerem.